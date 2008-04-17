Нужно переделать текст

Нужно грамотно переделать текст что бы он читался совсем по другому но смысл его не потерялся.

Размер текста одна вордовская страница.

Очень важно что бы человек был знаком с тематикой Сетевой маркетинг, МЛМ, MLM.

Оплата 150 руб.

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