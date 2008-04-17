Нужно переделать текст

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок524 просмотра

Нужно грамотно переделать текст что бы он читался совсем по другому но смысл его не потерялся.

Размер текста одна вордовская страница.

Очень важно что бы человек был знаком с тематикой Сетевой маркетинг, МЛМ, MLM.

Оплата 150 руб.

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17 лет назад
RomanX
Гость 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров