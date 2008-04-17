Сконвертировать Word в LaTeX (много)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок364 просмотра

Нужно сконвертировать Word-статьи в LaTeX-книжку по образцу прошлых лет.

Объем — 500 страниц.

Много иллюстраций, таблиц, формул.

Необходимо составление алфавитного указателя.

Предполагается использование конвертера word2latex, который отчасти помогает с формулами.

Сроки: 1 месяц, начало работ — в конце июля.

Цель данной страницы — найти заранее ценные кадры (желательно) в Москве.

17 лет назад
vestka
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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