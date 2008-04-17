Сконвертировать Word в LaTeX (много)

Нужен человек, который ознакомлен с термином "стоп-слова" и в силах отрерайтить заголовки к 100 статей. Работы много и выдается поэтапно (по 100 статей 1-2 раза в неделю). Нет ничего сложного, просто нужно изменить заголовок так, ...