Оформить список литературы по правилам

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Оформить список литературы по правилам ВАК Беларуси - примерно 70 источников. Образец оформления см. в приложении. Красным я выделил те пункты, которые вам понадобятся (мог что-то пропустить) .

Где понадобится - сократить отдельные слова, например, "Тезисы докладов Международной математической конференции" сократить до "Тез. докл. Междунар. матем. конф.".

Пожалуйста, пишите приблизительные цену и сроки. Желательно номер ICQ.

16 лет назад
Cave
Беларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов
Выбранный исполнитель
LSavoj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
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