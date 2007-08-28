Оформить список литературы по правилам

Есть пара переведенных страниц ворда на авто тематику. Примерно 1/3 их плохочитаема, т.е суть не так ясна. Надо подредактировать так, чтоб можно было спокойно наслаждаться чтением. Платить много не собираюсь. ICq в профиле, я в инвизибле.