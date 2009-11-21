Перевод документа из doc в html

Редактирование и КорректураЗавершен28 заявок452 просмотра
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Есть текст в doc с картинками и формулами. Нужно его качественно перевести в html.

HTML
14 лет назад
php_koder
Вадим 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
Temap
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Отзыв недоступен.
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Мне понравилось работать с Вадимом - всегда на связи, готов ответить на вопросы, доброжелателен. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.