Доброе утро! Необходимо расшифровать телефонные разговоры продолжительностью 2,5 часа к 18:30 сегодня. Качество хорошее. Необходимо обозначение участников (во всех случаях сотрудник Ольга и Клиент) Оплата 10 руб/минута, перечисление на ЯД, Сбер карту или Киви. Объем большой, отдаю частями, ...
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Транскрибация аудио, 130 минут, отличная запись, 2 голоса, речь спокойная. Жду предложений с ценами.
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