Транскрибация

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки198 просмотров
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Транскрибация аудио, 130 минут, отличная запись, 2 голоса, речь спокойная. Жду предложений с ценами.

10 лет назад
kluvand
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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