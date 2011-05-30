Требуется оформить текст в PDF файл по шаблону

Есть исходный текст с оформлением в PDF формате на английском языке.

Он был переведен на русский, перевод в ворде с похожим форматированием.

Требуется взять перевод и сделать такой же по оформлению PDF на русском языке и защитить его от копирования встроенными средствами acrobat.

ВНИМАНИЕ!

Требуется только перенос информации на русском с сохранением формата оригинального pdf!

После переноса будет указано, какие 3 страницы мы хотим удалить и нужно будет аккуратно все доформатировать.

В приложенном файле оригинал и перевод.