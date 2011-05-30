Юридической компании требуется ответственный, аккуратный человек, постоянно или регулярно работающий у компьютера, обладающий умениями в заполнении документов данными и их удобному хранению. Что представляет из себя работа: Надо заполнять типовые документы, типовыми данными, которые предоставляются нами. Данные ...
Требуется оформить текст в PDF файл по шаблону
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходный текст с оформлением в PDF формате на английском языке.
Он был переведен на русский, перевод в ворде с похожим форматированием.
Требуется взять перевод и сделать такой же по оформлению PDF на русском языке и защитить его от копирования встроенными средствами acrobat.
ВНИМАНИЕ!
Требуется только перенос информации на русском с сохранением формата оригинального pdf!
После переноса будет указано, какие 3 страницы мы хотим удалить и нужно будет аккуратно все доформатировать.
В приложенном файле оригинал и перевод.
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