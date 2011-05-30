Требуется оформить текст в PDF файл по шаблону

$50
Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок273 просмотра
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Есть исходный текст с оформлением в PDF формате на английском языке.

Он был переведен на русский, перевод в ворде с похожим форматированием.

Требуется взять перевод и сделать такой же по оформлению PDF на русском языке и защитить его от копирования встроенными средствами acrobat.

ВНИМАНИЕ!

Требуется только перенос информации на русском с сохранением формата оригинального pdf!

После переноса будет указано, какие 3 страницы мы хотим удалить и нужно будет аккуратно все доформатировать.

В приложенном файле оригинал и перевод.

13 лет назад
adkuper
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
__Vadim__
Вадим 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня