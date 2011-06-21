Чертеж к курсовой по водоснабжению

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Надо выполнить один чертеж, в котором разместить:

1. План этажа;

2. План подвала;

3. Аксонометрия К1, К2, В1;

4. Ген.план;

5. Общие данные;

6. Профиль дворовой канализации.

Методичка по почту исполнителю.

12 лет назад
alexei1976
Алексей 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад