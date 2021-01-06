Есть почти готовая курсовая по деталям машин, нужно доделать (исправить косяки, оформить записку, сделать реферат)
Дипломы 1,2,3 степени, Диплом участника и Диплом руководителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужны дипломы 1,2,3 степени, диплом участника и диплом руководителя. Фактически это один диплом с отличием по цветам и заголовкам (диплом 1 степени, диплом 2 степени и т.д.).
Каждый диплом должен содержать Логотип, Печать, Факсимиле (рядом текст "Руководитель проекта Фамилия И.О.") и Заголовок (Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Сертификат участника и Диплом руководителя).
Ориентация (горизонтальная/вертикальная) не важна.
Дипломы не должны быть пустыми (с белым фоном). Цветной фон или подложка (ватермарк).
Дипломы должны быть привлекательными и давать ощущение значимости проводимых мероприятий (онлайн олимпиады)
Тематика дипломов - онлайн-олимпиады, школа и все что ней связано.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно выполнить работу, во вложении. Вариант № 4. 10% предоплата или сразу же после получения работы. Срок выполнения-до 13 января.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно сделать работу, что во вложении. Вариант № 4. 10% предоплата либо оплата сразу же после получения работы. Срок выполнения работы до 13 января.Закрыт3 года назад
- $30
Нужно Доделать Магистерскую Выпускную Квалификационною Работу с Презинтацией и Написать 5 Штук Статей от нее На Других Сайтах. - Работа уже написана, в ней уже есть 80 страниц текста и Антиплагиат 80%, но в работе не ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно выполнить 3 4 5 6 работы до 11.01.2021 Вариант 12Закрыт3 года назад
- $30
Нужно Доделать Магистерскую Выпускную Квалификационною Работу с Презинтацией и Написать 5 Штук Статей от нее На Других Сайтах. - Работа уже написана, в ней уже есть 80 страниц текста и Антиплагиат 80%, но в работе не ...Закрыт3 года назад
- $10
выполнить расчетно графические работы по технической механике. темы Подбор размеров поперечного сечения, определение напряжений и перемещений в брусе при его растяжении-сжатии Расчет статически неопределимого бруса, работающего на растяжение-сжатие. Подбор размеров поперечного сечения, определение напряжений и перемещений бруса (вала) работающего ...Закрыт3 года назад
- $30
Нужно Доделать Магистерскую Выпускную Квалификационною Работу с Презинтацией и Написать 5 Штук Статей от нее На Других Сайтах. - Работа уже написана, в ней уже есть 80 страниц текста и Антиплагиат 80%, но в работе не ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте, требуется написать курсовую работу по документации ПО. Второй курс магистратуры. Разработка самого ПО не требуется. Задание в файле. Материалы и пример выполнения работы вышлю.Закрыт3 года назад
- $30
Нужно Доделать Магистерскую Выпускную Квалификационною Работу с Презинтацией и Написать 5 Штук Статей от нее На Других Сайтах. - Работа уже написана, в ней уже есть 80 страниц текста и Антиплагиат 80%, но в работе не ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад