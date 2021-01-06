Мне нужны дипломы 1,2,3 степени, диплом участника и диплом руководителя. Фактически это один диплом с отличием по цветам и заголовкам (диплом 1 степени, диплом 2 степени и т.д.).

Каждый диплом должен содержать Логотип, Печать, Факсимиле (рядом текст "Руководитель проекта Фамилия И.О.") и Заголовок (Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Сертификат участника и Диплом руководителя).

Ориентация (горизонтальная/вертикальная) не важна.

Дипломы не должны быть пустыми (с белым фоном). Цветной фон или подложка (ватермарк).

Дипломы должны быть привлекательными и давать ощущение значимости проводимых мероприятий (онлайн олимпиады)

Тематика дипломов - онлайн-олимпиады, школа и все что ней связано.

Надеюсь на плодотворное сотрудничество.