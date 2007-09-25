Контрольная по Excel

В прикрепленном файле задание. Цена вопроса - 375WMR (т.е. в пересчете 15$). Предложение от участников с 0 отзывов, не принимаются. В течение суток будет назван исполнитель. Пожалуйста, указывайте сроки, в противном случае предложение не рассматривается. Update. Огромное спасибо всем, кто ...