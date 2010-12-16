Курсовая, бизнес план

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Тема: Бизнес-план предприятия по производству акриловых ванн

30-35 листов. Есть методичка + технологический регламент

7 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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