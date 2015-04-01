Курсовая по праву

необходимо написать курсовую работу по теме: Разработка и внедрение частного анимационного мероприятия . В курсовой писать две главы. Первая теория, вторая аналитическая. необходимо проанализировать анимационные мероприятия в сфере туризма или гостиничная анимация. Можно ...