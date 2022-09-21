Необхідно виконати дослідження з психології на тему 'Дослідження та застосування теорії і технік сімейного консультування'. Обсяг роботи - 10 сторінок. План буде надано замовником.
Написать магистерскую диссертацию
Требуется написать магистерскую диссертацию по направлению ПГС, на тему: « Разработка систем гидроизоляции подземных сооружений на примере станций глубокого заложения Метрополитена» В ближайшие 2 месяца написать введение и 1ю главу. Остальное обсудим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется завершить дипломную работу на Django. Имеется готовый фронтенд и часть бэкенда. Необходимо доработать проект в соответствии с заданием. Ожидается качественная реализация всех требований.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подготовить реферат на определенную тему. Обязательно соблюдение структуре и оформлению работы в соответствии с академическими стандартами. Укажите тему и основные требования к содержанию.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить реферат на тему 'рак языка', акцентируя внимание на правильности оформления документа в Word. Все требования должны быть учтены согласно указанным рекомендациям. Основное внимание уделяется структуре и оформлению работы.Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо разработать три плаката на тему экологии, включая такие идеи, как 'берегите лес' и 'берегите природу'. Формат - PSD, шрифт должен быть читабельным. Работа может быть выполнена в Photoshop или Illustrator.Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать курсовую работу по технологическим процессам в строительстве. Использовать вариант 8. Ожидается проработка всех ключевых аспектов данной темы.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать курсовую работу на тему 'Правила и особенности оформления протоколов'. Работа должна содержать исследование правил и рекомендаций по оформлению. Срок сдачи - 22.09.22.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнение лабораторной работы с учетом реферата, курсовой или дипломной работы. Срок выполнения 10 дней, желательно быстрее. Количество страниц не ограничено. 5 вариант.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется редакция и дополнение исследовательской работы на английском языке для школьника. Необходимо улучшить текст, исправить ошибки и добавить нужную информацию.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в написании выпускной квалификационной работы на тему 'Разработка рекомендаций по совершенствованию управлением персоналом компании'. Объем работы составляет 80-90 страниц, срок выполнения — до конца октября. Уникальность текста должна быть не менее 70%. Имеется шаблон ВКР и частично готовый второй раздел. Приложены методические рекомендации.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт3 года назад