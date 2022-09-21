Написать магистерскую диссертацию

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Закрыт1 заявка196 просмотров

Требуется написать магистерскую диссертацию по направлению ПГС, на тему: « Разработка систем гидроизоляции подземных сооружений на примере станций глубокого заложения Метрополитена» В ближайшие 2 месяца написать введение и 1ю главу. Остальное обсудим.

3 года назад
guest_16637313136977
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дар'я
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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