Требуется подготовить реферат на определенную тему. Обязательно соблюдение структуре и оформлению работы в соответствии с академическими стандартами. Укажите тему и основные требования к содержанию.
Приложение на django
Дипломная работа, часть задания есть. Есть весь фронтенд и часть бэкенда. Нужно доделать согласно задания.
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