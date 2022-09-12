Работа по биологии, тема анатомия

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт25 заявок461 просмотр

Конкретное определение анатомии, полное описание науки

3 года назад
guest_16630080164014
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Христина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айнур
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
18 дней назад
3 года назад
Виталий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександра
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитро
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Аліна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Поліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
52 отзыва
3 года назад
Никола
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Выполнить академическую работу по медицине, информатике и праву

    Требуется выполнение академических работ (рефераты, курсовые, дипломы) по медицине, информатике и праву. Необходимо знание английского или немецкого языков для успешного выполнения задания.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа

    Требуется написание курсовой работы на тему «Особенности пространственной лексики у дошкольников с дизартрией». Ожидается глубокий анализ и исследование проблемы, включающее теоретическую часть и практические рекомендации.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Десертация на тему пропаганда в социальных сетях 3-5к слов

    Требуется написать диссертацию на английском языке на тему пропаганды в социальных сетях объемом от 3 до 5 тысяч слов. Исследование должно охватывать основные аспекты и примеры влияния социальных сетей на общественное мнение и пропаганду.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая по power bi

    Требуется создать дашборды в Power BI на основе тестовых HR данных. Необходимо описать основные шаги выполнения, включая расчеты численности персонала, настройки фильтров и визуализацию причин отсутствий. Ожидается детальное описание использованных формул и подходов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа по c# (wpf+sql)

    Требуется разработка курсовой работы по заданию, включающей основные части проекта на C# с использованием WPF и SQL. Пояснительная записка не нужна, необходим только рабочий прототип. Задача ориентирована на выполнение недорого и с минимальными затратами времени.

    SQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно выполнить Анализ развития и современного состояния ломбардов в Р

    Необходимо провести анализ развития и современного состояния ломбардов в России, используя данные из отчетов и статистики. Ожидается исследование показателей деятельности финансово-кредитных организаций за 2-3 года, составление таблиц и графиков, а также выводы о состоянии кредитно-банковской системы в выбранном регионе. Объем работы: 5-7 страниц.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа по Культурологии

    Требуется написать курсовую работу по культурологии объемом около 40 тыс. символов (25-30 страниц). Оригинальность должна составлять более 50%. Работа должна включать титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, список литературы и, при желании, приложение. Оформление и содержание согласно требованиям в прикрепленном файле. Укажите цену и сроки выполнения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дипломная работа

    $5000

    Необходимо подготовить дипломную работу по специальности «социально-культурная деятельность» на тему «особенности организации социально-культурной деятельности с молодежью». Работы должны содержать актуальные исследования и примеры организации работы с молодежными группами.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа

    $1000

    Необходима курсовая работа на тему 'Развитие сотрудничества детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности'. Работа должна охватывать теоретические аспекты, а также практические рекомендации по организации театрализованных мероприятий для детей.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявок
    Закрыт
    3 года назад