Необходимо провести анализ развития и современного состояния ломбардов в России, используя данные из отчетов и статистики. Ожидается исследование показателей деятельности финансово-кредитных организаций за 2-3 года, составление таблиц и графиков, а также выводы о состоянии кредитно-банковской системы в выбранном регионе. Объем работы: 5-7 страниц.