Дипломная работа

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт12 заявок409 просмотров

Дипломанная по специальности «социально-культурная деятельность» на тему «особенности организации социально-культурной деятельности с молодежью»

3 года назад
guest_16611528014184
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Полина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ирина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ірина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анель
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Выполнить работу по экономике.

    Ищется исполнитель для выполнения работ по экономике, включая рефераты, курсовые и дипломные проекты. Темы: мировая экономика, экономика труда, финансовый анализ, налогообложение и другие. Предоставьте качественные и оригинальные материалы по указанным направлениям.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа

    $1000

    Необходима курсовая работа на тему 'Развитие сотрудничества детей дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности'. Работа должна охватывать теоретические аспекты, а также практические рекомендации по организации театрализованных мероприятий для детей.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа. Тема на теоретической основе.

    Необходимо подготовить курсовую работу по теме 'Дослідження символіки кольорів у китайській культурі та її практичне використання в лінгвістицi'. Имеется готовый план и список источников. Задача – оформить и привести в читабельный вид все предоставленные материалы. Дедлайн - конец месяца, работа на украинском языке.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Необычная курсовая c# linux

    Требуется создать форму на .NET для Linux с кнопкой и picture box. Используйте решения для работы с .NET на Linux, например, Mono. В picture box необходимо вывести картинку-спрайт в произвольное место, используя double buffered picture box. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Linux
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Написание выпускной квалификационной работы по Психологии

    Требуется написать выпускную квалификационную работу по психологии на тему 'Изучение причин профессиональной переориентации в зрелом возрасте'. Срок выполнения - до 20.10.2022. Необходимы исследования и анализ, соответствующие требованиям учебного заведения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • На писать приложение на "Python" для диплома по записке.

    Требуется разработать сносное приложение на языке Python с использованием фреймворка Django для дипломного проекта. Необходимо учитывать готовую пояснительную записку. Срок выполнения - до 25 августа 2022 года.

    DjangoPython
    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Индивидуальный проект

    $15

    Ищется специалист для написания индивидуального проекта на тему алиментных обязательств супругов и бывших супругов. Работа должна быть выполнена в формате реферата, курсовой или дипломной работы, с учетом научных источников и правил оформления.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выпускная квалификационная работа

    Создайте онлайн-сервис, который будет предназначен для решения задач теории графов в рамках выпускной квалификационной работы. Ожидается проработка функционала, интерфейса и алгоритмов для эффективного выполнения задач. Подробности о требованиях и функциональности сервиса уточняются.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу кто может сделать курсовую работу , игра Сапер в С++ Builders

    Требуется разработать курсовую работу по игре Сапер, написанной на C++ с использованием Builders. Необходимо подготовить полное описание работы, сделать скриншоты и записать приложение на диск. Обсуждение цены возможно.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    3 года назад