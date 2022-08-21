Курсовая работа. Тема на теоретической основе.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки280 просмотров

Восточная филология.

Тема: "Дослідження символіки кольорів у китайській культурі та її

практичне використання в лінгвістиці"

Имеется готовый план работы и список источников по которым работать.

Это всего достаточно для содержания,

задача - укомплектовать это всё в читабельный вид и оформить.

Дедлайн - конец месяца. Язык - укринский

Предоставлю все материалы (методичку, план, источники) при принятии заявки

3 года назад
guest_16610872490044
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Софія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ірина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
52 отзыва
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад