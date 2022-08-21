Ищется исполнитель для выполнения работ по экономике, включая рефераты, курсовые и дипломные проекты. Темы: мировая экономика, экономика труда, финансовый анализ, налогообложение и другие. Предоставьте качественные и оригинальные материалы по указанным направлениям.
Курсовая работа. Тема на теоретической основе.
Восточная филология.
Тема: "Дослідження символіки кольорів у китайській культурі та її
практичне використання в лінгвістиці"
Имеется готовый план работы и список источников по которым работать.
Это всего достаточно для содержания,
задача - укомплектовать это всё в читабельный вид и оформить.
Дедлайн - конец месяца. Язык - укринский
Предоставлю все материалы (методичку, план, источники) при принятии заявки
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