Требуется выполнение курсовой работы по программированию и информационной безопасности. Все детали задания будут предоставлены исполнителю в личном сообщении. Срок выполнения работы - до завтра.
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Курсовая в автокаде по теме "Регулятор теплотносителя в системе отопления"
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