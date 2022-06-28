Разработка индивидуального проекта о влиянии рок-музыки на человека с акцентом на свободу творчества музыканта. Необходимо сформулировать цели, задачи и методы исследования. Проект включает анализ стереотипов о рок-музыкантах и их репутации, а также исследование связи рок-музыки с аморальными поступками и психическим здоровьем молодежи.