Редактировать по ГОСТУ

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Закрыт10 заявок359 просмотров

Нужно редактировать отчёт в соответствии с методическими указаниями.

3 года назад
IBoniFaceI
Алексей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Рамиля
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад
Алекс
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Софья
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
24 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Арина
 
23 года
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год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Гульшат
 
21 год
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад