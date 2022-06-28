Хочется написать проект про рок-музыку, её влияние на человека. Цель имеется, но Вы можете предложить вариант получше.

Цель: Должна ли свобода творчества музыканта ограничиваться со стороны государства?

Какие задачи требуется поставить, дабы достигнуть цели? Задачи надо прописать.

Кое-что писала к этому проекту, могу если что скинуть, но там неидеально.

Одним словом, нужен план работы(цель, задачи, методы)

Я пишу о том, что у многих рок-музыка ассоциируется с чем-то дьявольских, плохим, а рок-музыканты- это алкоголики и наркоманы, но я так не считаю. Я немного планирую очистить репутацию рока, а главное - написать о его влиянии. Я Вижу проблему в том, что люди совершают страшные, аморальные вещи, самоубийства - подобные случаи часто связывают с музыкой, которую они слушают, связывают с тем, что рок-музыка( в моём случае) развращает молодёжь, пропагандирует нездоровый образ жизни, нарушает психику и т. д .