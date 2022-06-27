Требуется редактирование отчета в соответствии с методическими указаниями. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с рефератами, курсовыми и дипломами. Важно учитывать требования ГОСТ.
Выполнить нормоконтроль
Оформить курсовую согласно требованиям
Курсовая и нормоконтроль в аттаче, в отклике телеграм.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо заполнить таблицу Excel, анализируя статьи на тему 'ГІС і точне землеробство'. Ищите 5 статей на украинском и 5 на английском языках через рекомендованные источники, а затем на основе найденных материалов подготовьте собственный текст.Закрыт3 года назад
Ищется специалист для срочного выполнения задания по программированию на 3 курсе. Требуется написание отчёта до вечера. Задача требует быстрой реализации и качественного подхода.Закрыт3 года назад
Требуется написать 1 главу ВКР и план дипломной работы на тему 'Управление доходами федерального бюджета Российской Федерации в современных экономических условиях'. Обязательно обеспечить оригинальность текста более 70%. Срок выполнения — до 5 июля.Закрыт3 года назад
Требуется написание дипломной работы на тему развития произвольной памяти у учащихся 3 класса. Объем работы должен составлять не менее 35 страниц и включать минимум 25 источников, самый старый из которых должен быть опубликован не ранее 2012 года. Необходима качественная редакция и проверка на антиплагиат.Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить задание по системному анализу, состоящее из трех частей, указанное в приложенном файле. Готовое решение необходимо предоставить в формате Word до 12:00 28.06.2022.Закрыт3 года назад
- $16
Требуется рерайт курсовой работы по педагогике с оригинальностью 26% для повышения до минимально допустимого 51%. Необходимо переработать небольшую часть текста. Работа предназначена для студента заочной формы обучения. Проверка будет незначительной, поэтому ожидается доступная цена.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется написать курсовую работу на тему Cisco. Задания и схема будут предоставлены отдельно. Необходимо учитывать специфику работы с форматом .pka.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать курсовую работу на Java, используя Hibernate и Spring, с реализацией блока кода системы таргетированной рекламы. Предоставлен репозиторий с образцом и видео лекция для помощи. Задача включает в себя копирование кода с небольшими корректировками. Срочный заказ.Закрыт3 года назад
Требуется выполнить задание по программированию для студентов 3 курса. Задача включает написание отчета по выполненной работе, отражающего основные аспекты и результаты проекта.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт3 года назад