Требуется написание дипломной работы на тему развития произвольной памяти у учащихся 3 класса. Объем работы должен составлять не менее 35 страниц и включать минимум 25 источников, самый старый из которых должен быть опубликован не ранее 2012 года. Необходима качественная редакция и проверка на антиплагиат.