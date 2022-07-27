Ищется исполнитель для выполнения работ по экономике, включая рефераты, курсовые и дипломные проекты. Темы: мировая экономика, экономика труда, финансовый анализ, налогообложение и другие. Предоставьте качественные и оригинальные материалы по указанным направлениям.
На писать приложение на "Python" для диплома по записке.
Необходимо до 25 августа 2022 года написать сносное приложение на языке "Python" фреймворк "Django" для дипломного проекта по готовой пояснительной записке.
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