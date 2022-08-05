Необычная курсовая c# linux

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напишу так, как дал преподаватель но не факт что все прям точно там сказано, если вдруг что то ошибочно, говорите, буду спрашивать.

Необходимо написать форму(окно) на .NET, содержащую кнопку и picture box

проблема в том, что нужно это сделать на линукс. Насколько я понял, сейчас существует решение, позволяющие оперировать пакетами .NET и на linux. (кажется, mono или как то так)

после этого в picturebox нужно вывести любую картинку-спрайт в любое место picturebox (double buffered picture box)

Пишите стоимость и сроки, спасибо.

Linux
3 года назад
viktor_yan
Виктор 
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Был
2 года назад

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Дмитрий
 
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