напишу так, как дал преподаватель но не факт что все прям точно там сказано, если вдруг что то ошибочно, говорите, буду спрашивать.

Необходимо написать форму(окно) на .NET, содержащую кнопку и picture box

проблема в том, что нужно это сделать на линукс. Насколько я понял, сейчас существует решение, позволяющие оперировать пакетами .NET и на linux. (кажется, mono или как то так)

после этого в picturebox нужно вывести любую картинку-спрайт в любое место picturebox (double buffered picture box)

Пишите стоимость и сроки, спасибо.