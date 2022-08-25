Курсовая работа по c# (wpf+sql)

Нужно сделать курсовую по тз, хотя-бы основные её части, всё что связано с пояснительной запиской делать НЕ НАДО. Прошу сделать максимально дешего хоть какой-то рабочий прототип, чтоб меня не отчислили, я поступал на дизайнера, а не на это вот всё.