Выполнение второго задания предполагает проведение анализа развития и современного состояния отдельного сегмента финансового рынка, звена кредитной системы определенного региона РФ (регион определяется руководителем). Для проведения анализа используются такие информационные источники, как Бюллетень банковской статистики, Годовой отчет Банка России, Отчет о состоянии банковского сектора и банковского надзора, аналитические обозрения Банка России «Обзор финансового рынка», «Небанковские финансовые посредники», «Состояние внутреннего финансового рынка», Бюллетень Ассоциации банков Северо-Запада, Вестник Ассоциации российских банков, Национальный банковский журнал и т.п. Также целесообразно использовать материалы Интернет-ресурсов (www.cbr.ru, www.rbk.ru, www.banki.ru, www.arb.ru, minfin.ru).

В процессе выполнения данного задания необходимо проанализировать показатели, характеризующие деятельность финансово-кредитных организаций за 2-3 года .

По результатам анализа необходимо сделать вывод о степени развития кредитно-банковской системы и финансового рынка в соответствующем регионе.

Объем ответа: 5-7 стр.

В ответах на задание 2 следует использовать иллюстративный материал – таблицы, графики, диаграммы и т.д., составленные студентом бакалавриата самостоятельно.

II. Анализ развития в России и современного состояния кредитного сегмента финансового рынка :

• общее количество кредитных (некредитных финансовых) организаций в целом по стране, а также в регионе, динамика количества организаций данного типа за последние 3 года;

• доля региональных кредитных/некредитно-финансовых организаций в общем количестве организаций данного типа в регионе;

• структура финансово-кредитных организаций банков с точки зрения организационно-правовых форм и принадлежности капитала;

• распределение кредитных и некредитных финансовых организаций по региону, количество банков / некредитных финансовых организаций (с учетом филиалов, отделений) на 1000 жителей;

• общий объем активов, собственных средств и обязательств финансово-кредитных организаций региона;

• общий объем активов некредитных финансовых организаций;

• объем вкладов физических лиц в банках, их динамика;

• объем ссуд, выданных банками / некредитными финансовыми организациями (ломбардами, кредитными кооперативами, микрофинансовыми организациями);

• объем по стоимости и по номиналу обращающихся на отдельном сегменте финансового рынка инструментов, их характеристики (доходность, срок, другие особые параметры выпуска и обращения);

• сложившиеся по состоянию на текущую дату тенденции на отдельном сегменте финансового рынка, качественные показатели работы данного сегмента.

Заключение о степени развития кредитно-банковской системы и финансового рынка в соответствующем регионе.

Список используемых информационных источников.