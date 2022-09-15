Ищется исполнитель для выполнения работ по экономике, включая рефераты, курсовые и дипломные проекты. Темы: мировая экономика, экономика труда, финансовый анализ, налогообложение и другие. Предоставьте качественные и оригинальные материалы по указанным направлениям.
Курсовая работа по Культурологии
Необходимо написать курсовую работу по дисциплине "Культурология". На выбор - 5 тем.
Оригинальность работы должна составлять более 50%.
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 тыс. символов с пробелами) или от 25 до 30 страниц.
Правильно оформленная работа Должна включать в себя:
1. Титульный лист.
2. План (оглавление).
3. Введение.
4. Основную часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы
7. Приложение (не обязательно, в количество страниц не входят)
Требования к оформлению и содержанию в прикрепленном файле.
От вас - цена и сроки.
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