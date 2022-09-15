Курсовая работа по Культурологии

Необходимо написать курсовую работу по дисциплине "Культурология". На выбор - 5 тем.

Оригинальность работы должна составлять более 50%.

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 тыс. символов с пробелами) или от 25 до 30 страниц.

Правильно оформленная работа Должна включать в себя:

1. Титульный лист.

2. План (оглавление).

3. Введение.

4. Основную часть.

5. Заключение.

6. Список использованной литературы

7. Приложение (не обязательно, в количество страниц не входят)

Требования к оформлению и содержанию в прикрепленном файле.

От вас - цена и сроки.