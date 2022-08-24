Требуется разработка курсовой работы по заданию, включающей основные части проекта на C# с использованием WPF и SQL. Пояснительная записка не нужна, необходим только рабочий прототип. Задача ориентирована на выполнение недорого и с минимальными затратами времени.
Курсовая по power bi
Создать дашборды (HR данные).
- Создать дашборды согласно запроса на тестовых данных
- Описать свои основные шаги (как был сделан дашборд, какие формулы добавлены)
- Посчитать численность персонала – общее кол-во людей в списке – 9 чел.
- Настроить фильтры – юр. лицо, структурное подразделение, пол (м\ж)
- Вывести список с ФИО.
- Вывести график: причины отсутствий.
Заявки фрилансеров
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