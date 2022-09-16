Требуется выполнение академических работ (рефераты, курсовые, дипломы) по медицине, информатике и праву. Необходимо знание английского или немецкого языков для успешного выполнения задания.
Помощь в написании ВКР (выпускная квалификационная работа)
Добрый день!
Нужна помощь с написанием ВКР (выпускная квалификационная работа).
Исходные данные:
Тема ВКР: "Разработка рекомендаций по совершенствованию управлением персоналом компании …";
Срок: до конца октября;
Объем работы: 80-90 страниц;
Уникальность: 70%.
Есть шаблон ВКР с разделами, и частично написанным 2 разделом — исследования, расчёты по персоналу, экономике и тд.
Прикладываю методические рекомендации по написанию ВКР.
Жду предложений.
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