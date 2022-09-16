Помощь в написании ВКР (выпускная квалификационная работа)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки207 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь с написанием ВКР (выпускная квалификационная работа).

Исходные данные:

Тема ВКР: "Разработка рекомендаций по совершенствованию управлением персоналом компании …";

Срок: до конца октября;

Объем работы: 80-90 страниц;

Уникальность: 70%.

Есть шаблон ВКР с разделами, и частично написанным 2 разделом — исследования, расчёты по персоналу, экономике и тд.

Прикладываю методические рекомендации по написанию ВКР.

Жду предложений.

3 года назад
Loki_
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Выполнить академическую работу по медицине, информатике и праву

    Требуется выполнение академических работ (рефераты, курсовые, дипломы) по медицине, информатике и праву. Необходимо знание английского или немецкого языков для успешного выполнения задания.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Описание сферы профессиональной деятельности

    Необходимо подготовить реферат и презентацию, исследующие тренды в электроэнергетике и электротехнике. Вопросы включают влияние отрасли на экономику и климат, проблемы и возможные решения. Ожидается анализ современного состояния отрасли и формулирование актуальных проблем.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа

    Требуется написание курсовой работы на тему «Особенности пространственной лексики у дошкольников с дизартрией». Ожидается глубокий анализ и исследование проблемы, включающее теоретическую часть и практические рекомендации.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Десертация на тему пропаганда в социальных сетях 3-5к слов

    Требуется написать диссертацию на английском языке на тему пропаганды в социальных сетях объемом от 3 до 5 тысяч слов. Исследование должно охватывать основные аспекты и примеры влияния социальных сетей на общественное мнение и пропаганду.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая по power bi

    Требуется создать дашборды в Power BI на основе тестовых HR данных. Необходимо описать основные шаги выполнения, включая расчеты численности персонала, настройки фильтров и визуализацию причин отсутствий. Ожидается детальное описание использованных формул и подходов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа по c# (wpf+sql)

    Требуется разработка курсовой работы по заданию, включающей основные части проекта на C# с использованием WPF и SQL. Пояснительная записка не нужна, необходим только рабочий прототип. Задача ориентирована на выполнение недорого и с минимальными затратами времени.

    SQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно выполнить Анализ развития и современного состояния ломбардов в Р

    Необходимо провести анализ развития и современного состояния ломбардов в России, используя данные из отчетов и статистики. Ожидается исследование показателей деятельности финансово-кредитных организаций за 2-3 года, составление таблиц и графиков, а также выводы о состоянии кредитно-банковской системы в выбранном регионе. Объем работы: 5-7 страниц.

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Курсовая работа по Культурологии

    Требуется написать курсовую работу по культурологии объемом около 40 тыс. символов (25-30 страниц). Оригинальность должна составлять более 50%. Работа должна включать титульный лист, план, введение, основную часть, заключение, список литературы и, при желании, приложение. Оформление и содержание согласно требованиям в прикрепленном файле. Укажите цену и сроки выполнения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад