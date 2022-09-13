какие тренды существуют в отрасли электроэнергетики и электротехники?- что формирует эти тренды?- является ли это проблемой и почему?- какое влияние оказывает развитие электроэнергетики и электротехники на изменение экономики, технологий, климата?- какое влияние оказывает изменение экономики, технологий, климата в мире на развитие электроэнергетики и электротехники?- какова структура современной отрасли электроэнергетики и электротехники?- какая проблема развития электроэнергетики и электротехники Вас заинтересовала больше всего?- сформулируйте проблему, найдя ответы на следующие вопросы: - в чем проблема? - почему это проблема? - что будет являться решением проблемы?2) Подготовить презентацию и доклад по найденным вопросам.