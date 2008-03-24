Требуется человек или команда со сформированным планом действий, учитывающим наши условия, для привлечения тусовок и клиентов. Предложения по почте: [email protected]
Продвижение Фестиваля (Крым, июль)
Фестивалю "Территория Свободы-2008" требуется продвижение.
О Фесте см. http://www.evolutions.com.ua/festfreedom2.phtml
Что нужно: обеспечить участие 25 человек (11 уже есть).
Каким образом: любым законным и этическим (без спама, без манипулирования сознанием и без обмана).
Точнее: требуется продвижение на сайтах, форумах, блогах, поисковиках и т.д. Предложения по организации компании, выбор каналов продвижения и т.д. - за Вами.
Оплата за результат - 20 баксов за участника, т.о. 500 у.е.
Доп. расходы (если таковые будут) оплачиваются дополнительно.
Доп.инфа:
1) сам фест проводится 2й год, отзывы за первый положительные (см. линк.)
2) целевые группы -
а) интересующиеся психологией;
б) личностый рост;
в) желание улучшить духовное и телесное здоровье.
3) любая гарантия выплат вознаграждения;
4) профодится обучение по предметной области, любая дополнительная инфа;
5) 20% скидка на участие в Фесте.
Если предложение заинтересовало - пришлите Ваше видение продвижения Феста Территория Свободы-2008 (короткий бриф не более стр.). Бриф может содержать:
1) список из 3х ресурсов (сайтов) в качестве примера, котрые Вы планируете задействовать в продвижении.
2) пример сообщения, которое вы планируете разместить на сайте. Сообщение должно быть релевантным теме сайта.
3) Ваши идеи, которые позволят судить, что вы сможете успешно выполнить эту работу.
Бриф шлите на s.karandin(собака)mail.ru
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