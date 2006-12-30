Продвижение сайта в сообществах и на форумах

Требуются ГРАМОТНЫЕ агенты по продвижению сайта в сообществах, блогах и на форумах. Сообщения должны быть оригинальные, без намека на рекламу, без последующих негативных отзывов от посетителей/участников. Сайты в основном информациионные– мы рекламируем не товар, а сайт (за исключением пары проектов) Работа на ближайшие 2 недели.

Также требуется работа с ICQ (рассылки по контакт-листам), тоже оригинальные, не простой спам.

Ссылку на портфолио, расценки – в личку. Желательно написать об имеющемся опыте.