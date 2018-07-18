Поиск работников

Нужно найти около 50 человек (или несколько бригад) на выполнение отделочных работ на объектах Москвы и Подмосковья.

Требования: навыки в отделке (малярка, плитка, штукатурка и т.д.). Адекватные и желающие нормально зарабатывать. Славяне.

Условия работы: вахта (предоставляется общежитие, авансы на питание и проживание), заработная плата от 50000 до 80000 в месяц.

Работодатель: прямой, не посредник, ищу людей под свое руководство.Обязательные требованияНужны люди на постоянную работу. Объектов много, людей нужно много. Сработаемся - будут еще заказы.