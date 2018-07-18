В компании требуется закрыть вакансию HR менеджер. Город Денпр. Нужен человек, который удаленно сможет найти подходящего кандидата за вознаграждение (как договоримся) В данный момент нужно закрыть вакансию HR менеджер на постоянную работу (полный рабочий ...
Поиск работников
Нужно найти около 50 человек (или несколько бригад) на выполнение отделочных работ на объектах Москвы и Подмосковья.
Требования: навыки в отделке (малярка, плитка, штукатурка и т.д.). Адекватные и желающие нормально зарабатывать. Славяне.
Условия работы: вахта (предоставляется общежитие, авансы на питание и проживание), заработная плата от 50000 до 80000 в месяц.
Работодатель: прямой, не посредник, ищу людей под свое руководство.Обязательные требованияНужны люди на постоянную работу. Объектов много, людей нужно много. Сработаемся - будут еще заказы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рекрутинг (HR)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. В команду нужен таргетолог (настойка рекламы в фейсбуке и инстаграм). Из критериев важны: коммуникации на русском, хороший опыт (от 20 успешных рекламных кампаний). Оплата по договоренности.Закрыт7 лет назад
Доброго времени суток и всем хорошего дня! Необходимо закрыть две вакансии в дизайн студии. На каждую из вакансий предполагается набор нескольких сотрудников, в сумме от 4 до 6 человек. г. Москва. ...Закрыт7 лет назад
Привет всем, Франко-украинский стартап ищет внештатного рекрутера, который смог бы помочь c рекрутингом sales-менеджера IT услуг. С случае успешного сотрудничества - возможно продолжение сотрудничества по другим позициям. Основные задачи ...Закрыт7 лет назад
Есть агентство недвижимости. Необходим удаленный рекрутер, чтобы обеспечить новому отделу агентства качественный рекрутинг некоторого количества новичков. Для этого необходимо: - обрабатывать входящие заявки соискателей на размещенные нами объявления - мониторить базы ...Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Постоянная работа для специалиста своего дела, любящего подбирать качественных сотрудников, оставляя при этом довольными и сотрудника, и компанию. Укажите вашу хотелку по зарплате.Рекрутинг (HR)25 заявокЗакрыт7 лет назад
Провести работу по отобранным резюме ( порядка 40-80 ) : * получить контакты. скрининг контактов оплачивается * созвониться и выяснить заинтересованность в прохождении обучения от компании ( бесплатно с получением сертификатов ) ...Рекрутинг (HR)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подыскиваем в компанию разработчика на React Native, есть потенциальный кандидат, но наш тимлид по мобильной разработке не может провести собеседование с ним по причине отсутствия. Задача состоит в том, чтобы провести такое ...Рекрутинг (HR)нет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен менеджер по рекламе Задача Найти 10 подрядчиков на SMM, ведение сообщества в одноклассниках. Информацию о них собрать в гугл таблицу. Договориться с 3мя из них чтобы они освоили тестовый бюджет ...Закрыт7 лет назад
Нужно собрать 250 контактов телефонных номеров и ссылку на резюме только актуальные. 100 для упаковщика 150 для менеджера по продажам Только актуальные за поселение 3-9 дней. ****************** Критерии ...Рекрутинг (HR)3 заявкиЗакрыт7 лет назад