Нужен рерайт для сайта

Добрый день. Требуется делать качественный рерайт для сайта вопросов-ответов.

Есть список тем и ключ. слов (они разнотематические). Требуется в день писать 1-2 вопроса + ответы, иногда добавить картинки или фото или видео из паблик источников .

Работа подойдет если у вас есть свободное время в течение дня (так как строгого плана по выполнению нету). Хотелось бы за счет этого получить скидку.

Работы на многие месяцы вперед есть.

Цена 50р за 1тыс. символов.

Опыт работы и портфолио.

Вашу цену указывать в рублях.