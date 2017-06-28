Английский рерайт страниц сайта: Privacy Policy и Disclaimer

РерайтингЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Требуется рерайт страниц сайта: Privacy Policy и Disclaimer на английском языке. Общий объем около 10 000 знаков.

А также нужен перевод небольшого текста (знаков 300-500) с русского на английский.

Требуется исключительно грамотный, квалифицированный переводчик.

6 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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