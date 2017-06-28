Английский рерайт страниц сайта: Privacy Policy и Disclaimer

Для рубрики нужны будут статьи раз в неделю или раз в две недели. Темы благотворительность, путешествия, полезные советы и т.д. (обсуждается).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт страниц сайта: Privacy Policy и Disclaimer на английском языке. Общий объем около 10 000 знаков.
А также нужен перевод небольшого текста (знаков 300-500) с русского на английский.
Требуется исключительно грамотный, квалифицированный переводчик.
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