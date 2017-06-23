Требуется собрать из нескольких статей одну.

Это задание для людей, которые занимаются рерайтингом статей и тех, кто умеет грамотно писать и передавать смысл материала. Мне необходимо собрать одну статью из нескольких источников, которые я вам предоставлю для выполнения работы. Смысл предельно простой: прочитали, «пересказали» в письменном виде, получили оплату. Типичный рерайт :)

Теперь о сути задания. В моем распоряжении есть 11 статей на тему — наружная реклама, 6 — статей тематики баннерная реклама, 8 статей — скрытая реклама, вирусная реклама.

По каждой тематики, необходимо собрать всю суть из материалов и изложить их в одной готовой работе. У нас 3 тематики, значит конечный продукт = 3 готовые статьи.

Работа не халтурная, требует внимания, грамотности и умения правильно и емко излагать смысл. Это, по сути и есть мои требования к исполнителю. Хочу отметить, что предпочтения отдаю людям без опыта и новичкам, так как в будущем хочу иметь проверенных людей для моих задач. Зубров пера, которые не один год занимаются данной деятельностью, буду рассматривать в последний момент, если не найду адекватного исполнителя среди новичков.

Прошу меня понять правильно, у вас уже есть свои связи и наработки, цены, тарифы и прочее. Мне нужны люди, которые будут учиться и набираться опыта на моих зданиях. Что бы в дальнейшем, у меня была своя база из исполнителей. Если вы грамотный человек, умеющий красиво писать тексты, рассмотрю ваше дальнейшее обучение. Умные и адекватные люди в цене!