Рерайт статьи на рыболовную тему

РерайтингЗакрыт3 заявки227 просмотров
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Задача:

Нужно отрерайтить эту статью http://tdokun.ru/kak-lovit-rybu-na-dzherkbejt.html

Текст должен быть читабельным, без грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок. . В тексте должны присутствовать ключевые фразы (приманка джеркбейт, как ловить рыбу на джеркбейт).

Уникальность текста должна быть от 90%

Порядок работы:

1. Читаем условия выше.

2. Рерайтим статью http://tdokun.ru/kak-lovit-rybu-na-dzherkbejt.html

6 лет назад
Blohdan
Данила 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Yrtata
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов(-1)
6 лет назад
$3
1 день
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