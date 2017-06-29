Микрофинансы, рерайт, компании (часть 1)

РерайтингЗавершен3 заявки237 просмотров
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Здравствуйте, требуется сделать рерайт 10 материалов.

Тематика - финансы, информация о компаниях.

Требования (ВАЖНО):

  • Уникальность - выше 90%
  • Использовать списки, подпункты, абзацы.
  • Очень важно чтобы текст был оформлен - портянка текста приниматься не будет
  • Абзац - это не отступ в пять пробелов, а пустая строка (вы будете писать для интернета)
Разрешается урезать исходники. К примеру, исходник 5000 знаков, урезаете его и рерайтите, чтобы получилось 1200-1500

Главное - это уникальность текста, в данном случае вы можете пожертвовать читабельностью, но сделайте высокую уникальность

Стоимость -  25 грн материал. Размер материала - 1200-1500 символов, то есть за весь заказ - 250 грн

Исходники - в личку исполнителю.

6 лет назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$10
3 дня
Отличная работа. Безупречное качество, выполнено всё в срок.
Отличный заказчик, лучше сложно представить. Все на высшем уровне! Рекомендую с удовольствием.
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