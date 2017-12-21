Необходим рерайт более 50 статей по заранее подготовленным ТЗ. Условия: 1000 зн/бп=30 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Ищу новичка, который возьмется недорого переписать пару статей.
Никаких ключей и подбора информации. Только интересный и уникальный на выходе текст максимально приближенный по содержанию к исходнику.
Одна статья 10-16 тзбп. На написание дается 1-2 дня.
Уникальность по ETXT 98%
Классическая тошнота не более 5% по Адвего.
Цена вопроса - 20 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Подробности - выбранному исполнителю.
В личку просьба не писать. Заявки оставлять только в проекте! + рерайт вот этого текста:
"В грязном доме с пыльными полками и немытой посудой не может быть комфортно и уютно. Подметание пола и раскладывание чистой и выглаженной одежды, то есть мелкие ежедневные дела, занимают не так уж много времени. А вот когда приходит черед генеральной уборки, у многих хозяек опускаются руки.Перед тем как брать в руки швабру и тряпку, оцените масштаб «трагедии» и запаситесь всем, что облегчит вам работу. Поменяйте мешок для сбора пыли в пылесосе, приобретите моющие средства, если не уверены, что старых запасов хватит. Забудьте о том, что всю жизнь самым эффективным способом мыть окна были газеты. В любом супермаркете есть немало чудо-тряпочек из микрофибры, которые сделают стекла и зеркала чистыми буквально за пару минут. "
P.S. Не рассматриваю и больше не трачу время на заявки: пустые, я готова, напишу, возьмите меня, есть опыт. Каждому из вас повторно пишу - ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. Он маленький, но позволяет хотя бы поверхностно оценить ваши возможности, стиль, орфографию. Без этого выбрать человека сложно. В итоге выполненная статья мне не подходит и теряют время оба, как заказчик, так и исполнитель.
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