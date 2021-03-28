Здрастье Хотелось бы узнать, сможете ли вы разработать шрифт для нового языка на основе кириллицы, вернее на основе таджикского алфавита с добавлением новых символов к ним (И чтобы Офис распознавал это как новый язык). ...
Отредактировать ряд букв в шрифте
Необходимо отредактировать готовый шрифт (только буквы латиницы), чтобы в нем не оставалось замкнутых линий.
Шрифт будет использоваться для лазерной резки на станке ЧПУ. Замкнутые линии чреваты тем, что участок заготовки внутри этой линии выпадает.
Файл шрифта приложил. В заявке помимо цены можете задавать интересующие вас вопросы по заданию - на все отвечу.
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