Отредактировать ряд букв в шрифте

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Закрыт3 заявки479 просмотров

Необходимо отредактировать готовый шрифт (только буквы латиницы), чтобы в нем не оставалось замкнутых линий.

Шрифт будет использоваться для лазерной резки на станке ЧПУ. Замкнутые линии чреваты тем, что участок заготовки внутри этой линии выпадает.

Файл шрифта приложил. В заявке помимо цены можете задавать интересующие вас вопросы по заданию - на все отвечу. 

4 года назад
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