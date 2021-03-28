Отредактировать ряд букв в шрифте

Необходимо отредактировать готовый шрифт (только буквы латиницы), чтобы в нем не оставалось замкнутых линий.

Шрифт будет использоваться для лазерной резки на станке ЧПУ. Замкнутые линии чреваты тем, что участок заготовки внутри этой линии выпадает.

Файл шрифта приложил. В заявке помимо цены можете задавать интересующие вас вопросы по заданию - на все отвечу.