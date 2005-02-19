Разработка пакет шрифтов под Майрософт Офис для нового языка

Нужно либо нарисовать, либо подобрать шрифт для татуировки. Есть идея, но хотелось бы чтобы человек, который круто в этом разбирается помог выбрать или нарисовать. Сейчас думаю о конструктивизме, набрала несколько но не уверена. Проблема еще ...