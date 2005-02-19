Разработка пакет шрифтов под Майрософт Офис для нового языка

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Закрыт3 заявки501 просмотр

Здрастье

Хотелось бы узнать, сможете ли вы разработать шрифт для нового языка на основе кириллицы, вернее на основе таджикского алфавита с добавлением новых символов к ним (И чтобы Офис распознавал это как новый язык). Хотелось бы ещё цену узнать. А там посмотрим.

Заранее благодарю

4 года назад
guest_15814175476769
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