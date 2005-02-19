Здравствуйте Нужно вытащить внедренный шрифт из документа ворд. Задача решаемая в интернете видел описание, но нет нужного софта и навыков. Прошу отписываться знающих Спасибо за внимание.
Разработка пакет шрифтов под Майрософт Офис для нового языка
Здрастье
Хотелось бы узнать, сможете ли вы разработать шрифт для нового языка на основе кириллицы, вернее на основе таджикского алфавита с добавлением новых символов к ним (И чтобы Офис распознавал это как новый язык). Хотелось бы ещё цену узнать. А там посмотрим.
Заранее благодарю
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