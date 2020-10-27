Стилизованный текст

Нужно создать шрифт на основе уже существующих образцов букв. Буквы есть не все. Речь идёт о подписях на карточках на английском языке из этого примера. Конкретно цветной файл есть в кривых и буквы из этого файла ...
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Добрый день, хотелось бы получить более качественный текст с возможной стилизацией.
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