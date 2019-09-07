Добрый день, хотелось бы получить более качественный текст с возможной стилизацией.
- Шрифты15 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно выполнить перевод и адаптацию песни. В глубинах Черной Горы. Скрывались исчадия тьмы Во тьме, лабиринтов адепты хранят Загадку закрытых врат! Ключ генерала хранит ...Переводы34 заявкиЗакрыт4 года назад
Отменился прошлый заказ -_-Завершен4 года назад
Привет, интересует рисунок в стиле ахегао с суккубом. Пару фраз, чтобы сразу не посчитал меня извращенцем)) Делаю видео по вселенной WOW, с суккубом учительницей в главной роли и хочу кликбейт заставку ...Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Мне нужна помощь в корректировки сценария. Основной сюжет уже готов, интересуют добавления реплик и исправление логических несостыковок ( как говорят, чужую ошибку заметишь сразу ). Сценарий по вселенной Warcraft с описанием событий ...Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт4 года назад
Что нужно? 1. Сделать подгонку по размеру основной текстуры. 2. Выровнять по уровню и масштабу, скорректировать цвета (брови и рот выбиваются на некоторых и глаза по контрасту) 3. Сделать отдельные ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет фрилансер, хочу предложит тебе работу раскидать пару эмоций и позиций рта, глаз (моргание, прищурены глаз, удивленные глаза), бровей. Желательно в PNG на прозрачном фоне. В файлах прикреплены примеры из интернета, ну думаю, что нужно ...Завершен5 лет назад
Приветствую, нужна музыка для вступительного интро. Вот видео и примерный звук (https://youtu.be/qKtA_E9Gmow). Мелодия может быть иная, желательно в стилистике фентези мидевил, приключение на 10 секунд!Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 3Д превью к игровому каналу. "ТЗ" в закрепе.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуются услуги PS художника, для стилистического оформления канала на Youtube. - Шапка - Логотип Вселенная Warcraft, тематика Forsakern Warlock Руническое окаймление в цвет.Завершен6 лет назад
Требуются услуги PS художника, для стилистического оформления канала на Youtube. - Шапка - Лого - Застаква2-3 варианта статическая картинка. Вариант просто добавить текст в имеющиеся фото (Скоро начнется, Пауза) ...Завершен6 лет назад
Требуются услуги PS художника, для стилистического оформления канала на Youtube. - Шапка - Лого - Застаква2-3 варианта статическая картинка. Вариант просто добавить текст в имеющиеся фото (Скоро начнется, Пауза) ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад