Mensoon

Петр Mensoon

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Стилизованный текст

    Добрый день, хотелось бы получить более качественный текст с возможной стилизацией.

    Шрифты15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод с адаптацией песни на английский.

    Добрый день, нужно выполнить перевод и адаптацию песни. В глубинах Черной Горы. Скрывались исчадия тьмы Во тьме, лабиринтов адепты хранят Загадку закрытых врат! Ключ генерала хранит ...

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рисунок в аниме стилистике

    Привет, интересует рисунок в стиле ахегао с суккубом. Пару фраз, чтобы сразу не посчитал меня извращенцем)) Делаю видео по вселенной WOW, с суккубом учительницей в главной роли и хочу кликбейт заставку ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование фэнтези сценария.

    Доброго дня. Мне нужна помощь в корректировки сценария. Основной сюжет уже готов, интересуют добавления реплик и исправление логических несостыковок ( как говорят, чужую ошибку заметишь сразу ). Сценарий по вселенной Warcraft с описанием событий ...

    Редактирование и Корректура15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка (корректировка) текстур в стиле Lego

    Что нужно? 1. Сделать подгонку по размеру основной текстуры. 2. Выровнять по уровню и масштабу, скорректировать цвета (брови и рот выбиваются на некоторых и глаза по контрасту) 3. Сделать отдельные ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текстуры эмоций и разговора Lego

    Привет фрилансер, хочу предложит тебе работу раскидать пару эмоций и позиций рта, глаз (моргание, прищурены глаз, удивленные глаза), бровей. Желательно в PNG на прозрачном фоне. В файлах прикреплены примеры из интернета, ну думаю, что нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Музыку на вступительный ролик

    Приветствую, нужна музыка для вступительного интро. Вот видео и примерный звук (https://youtu.be/qKtA_E9Gmow). Мелодия может быть иная, желательно в стилистике фентези мидевил, приключение на 10 секунд!

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Превью 3D

    Нужно сделать 3Д превью к игровому каналу. "ТЗ" в закрепе.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуются услуги PS художника

    Требуются услуги PS художника, для стилистического оформления канала на Youtube. - Шапка - Лого - Застаква2-3 варианта статическая картинка. Вариант просто добавить текст в имеющиеся фото (Скоро начнется, Пауза) ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Youtube. Оформление шапки канала

    Требуются услуги PS художника, для стилистического оформления канала на Youtube. - Шапка - Лого - Застаква2-3 варианта статическая картинка. Вариант просто добавить текст в имеющиеся фото (Скоро начнется, Пауза) ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Аниме рисунок
Очень ответственный отзывчивый заказчик.
10 из 10, рекоменую.
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Текстуры эмоций и разговора Lego
Спасибо, Хороший заказчик!
Сделал все быстро!
Ответный отзыв
bez_mandata
Филипп 
32 года
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$7
9 баллов
6 лет назад
Оформления канала на Youtube.
Всегда на связи, приятный в общении. Моментальная оплата. Рекомендую.)
Коммуникабельный, правки внесенные в ходе работ корректировал быстро.
Ответный отзыв
goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Требуются услуги PS художника
Приятно и комфортно было работать с Петром. Четко поставленное ТЗ. Постоянно на связи, все детали оговаривались быстро и четко. Оплата была произведена моментально. Спасибо за сотрудничество. Исполнителям рекомендую!
Посмотрел работы Татьяны и понял, это тот художник который мне нужен. Связались, обговорили детали и сроки. В ходе работы предоставила несколько макетов на выбор. Обязательно обращусь снова.
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