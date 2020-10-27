Создать шрифт на основе существующих букв

Нужно создать шрифт на основе уже существующих образцов букв. Буквы есть не все.

Речь идёт о подписях на карточках на английском языке из этого примера. Конкретно

цветной файл есть в кривых и буквы из этого файла есть в кривых.

Черно-белый файл существует только в псд, но со слитыми слоями.