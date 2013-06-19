Нужно определить шрифт на документе (см. вложение), либо подобрать ОЧЕНЬ похожий. Механизм работы такой: вы подбираете шрифт, печатаете им любое слово из документа и в форме растровой графики высылаете мне. Наиболее понравившийся вариант я ...
Переверстать документ из Doc в PPT
Есть описание учебного курса Doc (во вложении), требуется сверстать из него презентацию (datasheet)в PPT.
Гайд по стилю: https://docs.google.com/document/d/1cxTFBKYjzxAr9bai3tr7siezuY8v4sd28Rb2mnlcdW0/edit#
Рекомендации по шрифтам: http://fs.kursypo1c.ru/mrktng/in-work/datasheets/Fonts-2013-06-19.rar
Ориентация страниц – ландшафт.
Требуется переверстать его в PPT (шаблон также во вложении)
Верстка должна быть качественной и аккуратной!
Важно! Вместе с портфолио, пришлите как пример реализации 2 первых листа и последнюю страницы для согласования.
Заявки фрилансеров
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