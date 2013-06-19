Переверстать документ из Doc в PPT

Есть описание учебного курса Doc (во вложении), требуется сверстать из него презентацию (datasheet)в PPT.

Гайд по стилю: https://docs.google.com/document/d/1cxTFBKYjzxAr9bai3tr7siezuY8v4sd28Rb2mnlcdW0/edit#

Рекомендации по шрифтам: http://fs.kursypo1c.ru/mrktng/in-work/datasheets/Fonts-2013-06-19.rar

Ориентация страниц – ландшафт.

Требуется переверстать его в PPT (шаблон также во вложении)

Верстка должна быть качественной и аккуратной!

Важно! Вместе с портфолио, пришлите как пример реализации 2 первых листа и последнюю страницы для согласования.