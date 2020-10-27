Создать шрифт на основе части уже существующих букв с иллюстрации

Нам нужно создать шрифт на основе уже существующих образцов букв. К сожалению, наши партнеры передали нам материалы для рабой над книгой со слитыми слоями. Надписи нельзя вытащить ни в кривых, ни тем более в шрифте. Шрифт явно было создан уникальный. Было бы хорошо его воссоздать для дальнейшего использования в проекте.

Речь идёт о подписях на английском языке из этого примера. Конкретно цветной файл есть в кривых и буквы из этого файла есть в кривых. Черно-белый файл существует только в псд, но со слитыми слоями.