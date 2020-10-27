Инфографика. Создать проекты по инфографике и написать мини отчёт как в примере. Задание прилагается ниже.
Создать шрифт на основе части уже существующих букв с иллюстрации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужно создать шрифт на основе уже существующих образцов букв. К сожалению, наши партнеры передали нам материалы для рабой над книгой со слитыми слоями. Надписи нельзя вытащить ни в кривых, ни тем более в шрифте. Шрифт явно было создан уникальный. Было бы хорошо его воссоздать для дальнейшего использования в проекте.
Речь идёт о подписях на английском языке из этого примера. Конкретно цветной файл есть в кривых и буквы из этого файла есть в кривых. Черно-белый файл существует только в псд, но со слитыми слоями.
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