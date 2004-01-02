Необходимо установить и настроить CMS на PHP, а также сверстать шаблон. Доступ по фтп, графический файл (PSD), а также используемые шрифты будут предоставлены. Наполнение сайта информацией производить не нужно.

Структура сайта: главная страница, о компании, контакты, прайс из 5 подразделов, клиенты, филиалы, форма обратной связи, версия всех страниц для печати

Функциональные особенности хостинга: PHP 4.1.3, MySQL, доступ по ftp и ssh, полная обработка директив в .htaccess

Выбор CMS за разработчиком. Использование базы данных по усмотрению разработчика.

Требования к CMS: ЧПУ, использование шаблонов, создание/удаление страниц через веб-интерфейс, редактирование страницы через визуальный редактор, форма обратной связи, автоматическое генерирование карты сайта, версия для печати, экспорт прайсов из формата csv.