Биллинговая система

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  2. Системное программирование
Закрыт7 заявок232 просмотра

Мне нужна биллинговая система, для управления сетью интернет пользователей.

Система нужна не очень сложная, для курсового проекта.

Система должна быть сделана на PHP, работать на Линуксе.

Функции которые должны быть

- Учет пользователей, данных о пользователях, их тарифов

- Администрирование пользователей.

- Учет МакАдресса пользователей

- Модуль обнаружения неплательщиков, ...

Пожалуйста напишите сроки и стоимость выполнения проекта.

Если у вас уже есть готовая биллинговая система - отлично.

Спасибо.

PHP
16 лет назад
pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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