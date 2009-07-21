Программирование микроконтроллера AT89S8253

Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения речи. Имеется небольшая плата, на которой собрано это устройство, а также имитатор параллельного кода на тумблерах.