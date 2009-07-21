Программирование микроконтроллера AT89S8253

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен7 заявок889 просмотров

Требуется запрограммировать микроконтроллер AT89S8253, который в зависимости от поступающих на него кодов физических объектов должен выдавать по SPI интерфейсу несколько команд, управляющих записью и воспроизведением соответствующих речевых сообщений из заданных областей памяти цифровой микросхемы записи/воспроизведения речи. Имеется небольшая плата, на которой собрано это устройство, а также имитатор параллельного кода на тумблерах.

16 лет назад
homonsha
Генрих 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

rimid
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$230
7 дней
Владимир выполнил данный проект по программированию микроконтроллера, связанного по SPI интерфейсу со специальной микросхемой ISD записи/воспрозведения речевых сообщений. Достаточно сложный проект был выполнен удаленно в короткий срок. Хочу отметить высокий профессионализм, эрудицию исполнителя, блестящее знание цифровой и аналоговой схемотехники, свободное чтение техдокументации на английском, а также творческий подход и ответственность.

Заявки фрилансеров

rimid
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад