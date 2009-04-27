Требуется разработать драйвер аналогично используемому в программе Shadow User ( или аналогичной программе: Deep Freeze и пр ) для возможности отката системы в то состояние при котором произошла активация (т.е заморозка системы) ...
AIP-интеграция билинга с панелью управл.сервера
AIP-интеграция билинга с панелью управления сервера. Краткое ТЗ и контакты в прикрепленном файле. Писать только на указанный адрес. Здесь практически не бываю
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