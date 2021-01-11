Доработать плагин

Добрый день! Ситуация следующая: реализована сложная аналитическая система на выделенном сервере по данным API Binance, которые выводятся в Google.sheets для использования пользователем. Программист, с которым это делалось, пропал с концами. Сейчас надо реализовать доработки системы, перезапустить написанного бота. По ...
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Нужно настроить и модифицировать модуль https://github.com/streamer45/mattermost-plugin-voice для чата https://mattermost.com/.
Плагин должен работать на десктопной и мобильной версии браузера.
Так же нужно добавить изменение голова при записи (изменённый голос должен звучать естественно)
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