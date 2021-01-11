Доработать плагин

Добрый день! Ситуация следующая: реализована сложная аналитическая система на выделенном сервере по данным API Binance, которые выводятся в Google.sheets для использования пользователем. Программист, с которым это делалось, пропал с концами. Сейчас надо реализовать доработки системы, перезапустить написанного бота. По ...